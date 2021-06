CdS - Il Barcellona ha offerto Pjanic per Fabian: la risposta di ADL

Il Barcellona è tra le principali squadre interessate a Fabian Ruiz, gioiellino che il Napoli potrebbe cedere in caso di irrinunciabili offerte. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Barcellona avrebbe proposto al Napoli il 31enne Pjanic, che ha già lavorato con Spalletti alla Roma, ma l'ingaggio del bosniaco è altissimo, proibitivo, e dunque De Laurentiis ha detto no. Per Fabian, il Napoli vuole solo cash.