CdS - Il Napoli è fatto per stare tra le grandi: c'è vita per la Champions

Dopo il successo contro il Crotone il Napoli è salito al quarto posto in classifica, a pari punti con la Juventus, in piena zona Champions. Una zona che compete da anni agli azzurri, secondo il Corriere dello Sport: "La Champions, che pure pareva un universo distante, ad un certo punto, e quando Napoli-Crotone è finita, diventa un pianeta sul quale può esserci ancora una vita tutta propria, fatta di Insigne e di Mertens, di Osimhen e d’una squadra costruita per essere lì, tra le grandi".