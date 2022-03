CdS - La trasferta di Verona ci dirà se il Napoli può essere da Scudetto o no

La trasferta di Verona sarà determinante per comprendere quali possono essere le ambizioni del Napoli in questo finale di stagione

La trasferta di Verona sarà determinante per comprendere quali possono essere le ambizioni del Napoli in questo finale di stagione. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Che sia l’alba d’una nuova era, piccolissima e però elettrizzante, o il tramonto d’una stagione vissuta, sinora, comunque meravigliosamente, si saprà tra un po’, in fin dei conti basterà aspettare il tardo pomeriggio, e poi andare a leggere tra quelle ombra, semmai cercandone un filo di luce

Verona, ch’è stata «fatal» appena un anno fa - all’andata rumorosamente ma al ritorno rovinosamente - racchiude in sé la verità non ancora percepita d’un Napoli dal quale Spalletti ha ottenuto la gratificazione di sentirsi in lotta per lo scudetto sino a domenica scorsa e che però potrebbe adesso sottrargli quell’orgogliosa fierezza di otto mesi pieni di calcio e pure d’emozioni".