Cds - Lozano in vantaggio su Politano: Spalletti pronto a cambiare l'attacco

Ultime di formazione, per quanto riguarda l'attacco del Napoli in vista della gara di lunedì sera al Maradona contro la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campo - riporta il Corriere dello Sport - dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano - quello odierno, poi la rifinitura di Pasqua - serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano, che a Bergamo è entrato con «prepotenza» nella sfida e con la Fiorentina, qualcosa ha dato ma sempre meno di quello che sarebbe servito. Lozano è rapidità di calcio, non sempre di pensiero - si legge - ma una risorsa del genere, che ribalti l'azione e costringa la Roma a preoccuparsene, diventa riferimento per innescare speranze mai perdute di restare in scia allo scudetto.