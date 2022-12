CdS - Messico, ma anche Stati Uniti: investitori ingolositi dal Napoli e ADL può vacillare

Il presidente intanto non commenta, alimentando le voci e la possibilità che qualcuno abbia già bussato al suo ufficio. Scrive il CdS.

Dagli Stati Uniti al Messico sono molti gli investitori ingolositi dalla possibilità di acquistare un Napoli virtuoso nei conti e capace di arrivare in cima alla classifica di Serie A oltre ad essere una realtà anche in Europa. Si vocifera di potenziali offerte da un miliardo di euro, che potrebbero far vacillare chiunque, anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente intanto non commenta, alimentando le voci e la possibilità che qualcuno abbia già bussato al suo ufficio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.