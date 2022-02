CdS - Per regolarità lotta scudetto si giochino (almeno) le ultime tre giornate in contemporanea

La Juve ha provato a vincere contro l'Atalanta per rientrare nella lotta Scudetto, ma nella notte del Gewiss è arrivato un pareggio strappato all'ultimo minuto. Ora, e fino al 22 maggio, si aprirà una volata a tre per il titolo senza esclusione di colpi. A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alberto Dalla Palma: "Il Milan, per ora, ha un vantaggio, seppure doloroso: è fuori dalle coppe europee, mentre Inter e Napoli dovranno affrontare Liverpool e Barcellona, non due squadre qualsiasi, e sarà inevitabile il dispendio di energie fisiche e nervose".

La partita della verità, secondo il giornalista, potrebbe essere quella del prossimo sei marzo al Maradona: "Napoli e Milan si affronteranno dopo la sfida dell’Inter con la Salernitana, in programma il 4. Se Inzaghi dovesse vincere, le due rivali verrebbero schiacciate da una pressione che può giocare brutti scherzi".

E proprio quella giornata suggerisce a Dalla Palma di avanzare una proposta alla Lega: "Perché la corsa scudetto diventi una lotta alla pari, sarebbe necessario organizzare la contemporaneità delle squadre coinvolte almeno nelle ultime tre giornate, se non prima".