Cds ricorda: Bologna 17esimo come lo Spezia di Motta che espugnò il Maradona

C’è sempre Napoli nel suo destino, scrive il Corriere dello Sport in merito a Thiago Motta: "Nel Bologna come nello Spezia che, dieci mesi fa, era il 21 dicembre, vinse clamorosamente al Maradona senza fare un tiro in porta, ma grazie allo sfortunato autogol di Juan Jesus. Fu la terza, consecutiva sconfitta interna dei partenopei; fu la difesa vittoriosa della panchina del quarantenne italobrasiliano, sino a quel momento sistematicamente sul punto di essere esonerato. Il calcio, però, sa rendere giustizia a chi se la merita: alla fine del campionato, Thiago conquistò la seconda, storica salvezza consecutiva degli Aquilotti. Questo Bologna naviga in cattive acque come quello Spezia che era diciassettesimo e diciassettesimi oggi sono i rossoblù".