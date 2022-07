CdS - Si riapre la porta per Mertens! E Giuntoli vuole anche Simeone

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle situazioni di Dries Mertens e Giovanni Simeone.

© foto di www.imagephotoagency.it

Manovre in attacco in casa Napoli e ore di mercato frenetiche per Cristiano Giuntoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle situazioni di Dries Mertens e Giovanni Simeone.

“Voci nella notte: si potrebbe riaprire una porta per Mertens, difficile e non impossibile, come insegna il mercato. Se Petagna dovesse andare al Monza, Giuntoli non ci penserebbe due volte a chiamare il Verona: gli piace Simeone (27), ma tanto, e con lui ha già parlato”.