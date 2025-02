Cds su Conte: "Chi è in testa a due terzi del percorso non può accontentarsi"

vedi letture

Lazio-Napoli è molto pesante per la classifica delle due squadre ed il momento in cui arriva l'incrocio. Le sette vittorie consecutive del Napoli si sono fermate dopo il 2-1 sulla Juventus e due pareggi di fila hanno frenato la sua corsa, tantoché l’Inter ora è dietro solo di un punto. Viceversa, la Lazio che all’Olimpico aveva fatto 2 punti in 5 partite con i 6 gol presi dall’Inter e le sconfitte nel derby e contro la Fiorentina, si è rilanciata con Cagliari e Monza.

In merito alle parole di Conte, il Corriere dello Sport sottolinea che il tecnico ha ragione "quando dice che la sua squadra sta facendo qualcosa di straordinario, ma se il Napoli, che 20 mesi fa era diventato campione d’Italia, si trova di nuovo in testa al campionato a quasi due terzi del cammino non può accontentarsi. E il salentino, nonostante la protezione che pubblicamente offre alla sua squadra, non è un tipo che si accontenta. Lo stesso discorso, in scala ridotta, va fatto per la Lazio".