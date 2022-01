CdS su Fabiàn: "Sacrificio inevitabile? Napoli valuta tre nomi per la mediana del futuro"

Fabiàn e un contratto in scadenza nel giugno 2023. Si parla del futuro dello spagnolo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che definisce il centrocampista come 'sacrificio inevitabile' in estate per mettere a posto i conti ed evitare di perdere a zero un calciatore che non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto col Napoli.

Il quotidiano suggerisce già possibili soluzioni alternative, individuando tre nomi: Ilic dell'Hellas, Frattesi del Sassuolo e Nandez del Cagliari (che il Napoli aveva già provato a prendere in questa sessione di mercato.