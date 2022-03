CdS - Verona crocevia per Spalletti: adesso sa di poter ancora sognare lo Scudetto

E' così che il Corriere dello Sport si esprime all'indomani del successo del Napoli sul campo dell'Hellas Verona.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Testa e cuore: per lasciare che il destino non dovesse ondeggiare nell’aria, nella suspence che talvolta accompagna il lancio d’una monetina. Testa e cuore: per dimostrare a se stesso d’avere un corpo e però anche un’anima, a galleggiare nell‘enormità di un talento (a tratti) surreale". E' così che il Corriere dello Sport si esprime all'indomani del successo del Napoli sul campo dell'Hellas Verona:

"E quando la testa di Osimhen ha incrociato il cuore del suo Napoli, il «miracolo» s’è compiuto: in questo pazzo, pazzo calcio, che trascina dall’altare alla polvere in un nano-secondo, Verona diventa per Spalletti il crocevia di un’esistenza ancora emozionante, lo spartiacque tra il timore di doversi arrendere allo sgambetto del Milan e il sogno di poter credere ancora in qualcosa, fosse pure lo scudetto".