CdS - Zanoli è la scommessa (vinta?) di Giuntoli: il ds rischiò la faccia sborsando tanto

Alessandro Zanoli è la scommessa di Cristiano Giuntoli. Vincente o no, lo dirà il tempo. Finora sembrava perdente, invece le ultime prestazioni del classe 2000 hanno convinto tutti. "Quattro anni fa, Cristiano Giuntoli che di Carpi sa tutto, scelse di osare, puntò forte (un milione e mezzo) e - si legge sul Corriere dello Sport - rischiò la faccia: tutti quei soldi, per un diciottenne, un Millennial, ancora da scoprire. Il tempo è un galantuomo e ora, dopo 298' in serie A e due gare da titolare,. il bimbo che ha studiato educatamente alle spalle di Giovanni Di Lorenzo va oltre la speranza