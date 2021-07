Cds, Zazzaroni attacca: "Riaperture, perché la Vezzali risponde come Spadafora?"

Nel suo commento per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato l'operato del governo in materia di riaperture stadi e impianti sportivi scrivendo "siamo tornati ai tempi cupissimi di Vincenzo Spadafora. Il partito più forte di ogni compagine governativa non è il Grillisimo, bensì il Gattopardismo. Da Spadafora a Vezzali le curve e i numeri della pandemia sono radicalmente cambiati. Mi domando perché mai a metà aprile, con una situazione non migliore dell'attuale, il Governo autorizzò l'apertura parziale dell'Olimpico per l'Europeo tre mesi dopo parlare di percentuali 'rappresenta un puro esercizio di retorica" (secondo quanto detto dalla sottosegretaria allo sport, ndr). L'apertura limitata ai possessori di green pass è la soluzione in grado di attenuare gli effetti della crisi del calcio, oltre che degli altri sport. Vezzali è (era?) donna di sport e come può proprio lei fornire risposte identiche a quelle del predecessore?".