CorSera - ADL e Agnelli hanno organizzato un volo charter per Ospina e Cuadrado

Per cercare di limitare i danni, ricordando l'arrivo dei sudamericani a ridosso di Napoli-Juve, Agnelli e De Laurentiis hanno organizzato un charter che riporterà in Europa i loro due colombiani, Cuadrado e Ospina, la cui presenza è fondamentale per Spalletti dopo l’infortunio di Meret. L’ala potrebbe essere l’unico sudamericano della Juve che sarà a Napoli. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.