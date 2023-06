Corsera - Domani entra nel vivo la questione Italiano-Napoli

Da domani potrebbe entrare nel vivo la trattativa per portare sulla panchina azzurra Vincenzo Italiano

Da domani potrebbe entrare nel vivo la trattativa per portare sulla panchina azzurra Vincenzo Italiano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Ancora 90 minuti, forse 120, poi ci sarà tempo per parlare di tutto, anche del desiderio di De Laurentiis di portare a Napoli l’allenatore che ha permesso alla Fiorentina un deciso salto di qualità. Italiano al futuro ci penserà da domani, ora è concentrato sugli ultimi ballottaggi tra Ranieri e Igor in difesa e tra Kouame e Ikoné. Castrovilli è ko.

Al centro dell’attacco ci sarà Jovic, che dovrebbe spuntarla su Cabral. La speranza è Nico Gonzalez, 14 gol in stagione, l’argentino capace di accendere Firenze e rompere gli equilibri di una finale incertissima.