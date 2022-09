Corsera esalta il Napoli: "Mai nessuna italiana era partita così bene in Champions"

La pazienza è la virtù dei forti: lo scrive il Corriere della Sera commentando la gara vinta dal Napoli contro i Rangers

La pazienza è la virtù dei forti: lo scrive il Corriere della Sera commentando la gara vinta dal Napoli contro i Rangers. "La pazienza è la virtù dei forti, e il Napoli per ora lo è: primo in campionato e primo anche in Europa a punteggio pieno. É il migliore avvio di sempre di una squadra italiana in Champions. Vince contro avversari, i Glasgow Rangers, che non si sono mai arresi. Paziente perché ha saputo aspettare il momento giusto; forte perché dopo due rigori sbagliati (da Zielinski), non è facile per Politano beffare McGregor, con un altro tiro dal dischetto".