CorSera - Il Napoli è l'anti-Milan al 5%: il caso Milik è stato un harakiri

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la situazione legata al Napoli che, per il quotidiano, è l'anti-Milan solo al 5%: "Pro: sembrava fuori dai giri ma, grazie al gol al 90’ di Bakayoko a Udine, è potenzialmente a -6 dal Milan; i recuperi di Osimhen e Mertens aumenteranno la forza dell’attacco; ha pedine di scambio per alimentare il mercato di riparazione. Contro: il caso-Milik è stato gestito in stile harakiri; i punti persi in casa contro Torino e Spezia non li ridarà nessuno; la difesa doveva essere un punto di forza e non lo è. È l’anti-Milan al: 5%".