Corsera - Il Sassuolo non fa sconti al Napoli: vuole 40 mln per Raspadori

Giacomo Raspadori è uno dei nomi al centro del mercato in Serie A. Il Corriere della Sera riporta come gli agenti dell'italiano abbiano già trovato un accordo con il Napoli, disposto a investire 30 milioni di euro per l'attaccante del Sassuolo.

Carnevali ne pretende 40 ed è pronto a dettare le condizioni a De Laurentiis in un imminente incontro, mentre la Juventus rimane solo sullo sfondo perché, al momento, non ha la disponibilità economica per superare la proposta dei campani.