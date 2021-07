CorSera - Insigne schivo e permaloso: paga l'aspettativa della sua città

Focus del Corriere della Sera su Lorenzo Insigne in vista della sfida di questa sera contro la Spagna: "Insigne è sette centimetri più basso di Messi, due di Maradona. Ma non è per un dettaglio così che, spesso, i tifosi del Napoli lo fischiano. Anche questo ha pagato, e paga, Insigne: è il capitano di una squadra e di una città che da trent’anni aspetta di innamorarsi nuovamente dopo aver amato il più forte calciatore di tutti i tempi. E poi c’è un presidente gelido, Aurelio De Laurentiis, che vuole rinnovargli il contratto facendolo passare dai 4,5 milioni netti attuali a 3,5 (clamorosa dimostrazione di stima e fiducia). E infine c’è pure il suo carattere: schivo e permaloso. Un brutto miscuglio".