CorSera - Kvaratskhelia, lo stop mentre a Bergamo Gasperini provava la gabbia per fermarlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre Gasperini prepara la gabbia attorno a Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli si ferma in allenamento, racconta il Corriere della Sera: "Uno scatto, il dolore, la resa. Lombalgia acuta: Kvara è il grande assente di stasera contro l’Atalanta. La sfida tra prime della classe perde uno dei duelli più attesi, quello appunto tra il talentuoso esterno dei partenopei e Lookman, nuovo simbolo dei bergamaschi.

Nella settimana più difficile da quando è a Napoli (i ladri sono entrati in casa mentre dormiva) si è messo anche il dolore alla schiena a rovinargli l’umore. Se è vero però che gli elogi ai partenopei si sono sprecati in questi mesi anche sulla qualità e sulla profondità della rosa, il bicchiere può esser visto mezzo pieno. C’è Raspadori, e non uno qualunque, già pronto a partire dalla sinistra, ad accentrarsi e far da spalla al centravanti Osimhen".