Corsera - La Roma valuta alternative se salta Milik: tre i candidati

Cosa accadrebbe in casa Roma se dovesse saltare l'affare con il Napoli per Milik? Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulle possibili alternative al centravanti polacco, qualora non si riuscisse a definire l'affare con il Napoli. I nomi sono quelli di Moise Kean (20), Olivier Giroud (33) e Luka Jović (22), con quest'ultimo che potrebbe arrivare in prestito oneroso.