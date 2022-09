CorSera - Lo Spezia l'anno scorso è costato 3 punti: Spalletti vuole la mentalità di mercoledì

Spalletti chiede ai suoi la stessa mentalità messa con il Liverpool, anche con lo Spezia in campionato.

Spalletti chiede ai suoi la stessa mentalità messa con il Liverpool, anche con lo Spezia in campionato. Vuole un'altra vittoria, si legge sul Corriere della Sera, contro un avversario che si chiama Spezia e, in teoria, è più debole. Ecco, in teoria. Perché di punti contro le cosiddette piccole il Napoli ne ha persi abbastanza la scorsa stagione, tre proprio contro lo stesso Spezia. Il Napoli deve fare a meno di Osimhen, che si ferma almeno fino alla sosta, Milan compreso.