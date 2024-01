Corsera - Napoli su Ngonge, ma perde la gara per Dragusin

Gli inglesi sembravano in pole, ma i bavaresi si sono presentati ad un passo dalla chiusura dell'affare.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli al lavoro per rinforzare la squadra, dopo un girone d'andata a dir poco disastroso. Per la batteria degli esterni offensivo piace Cyril Ngonge del Verona: possibile chiusura con il club gialloblù a 12 milioni, con la speranza di vincere la concorrenza di tanti altri club visto che è uno dei nomi più caldi del mercato invernale.

Per quanto riguarda altri ruoli, come riporta il Corriere della Sera, Samardzic e Nehuen Perez dell’Udinese per sistemare la mediana e il reparto arretrato. Il sogno per irrobustire la difesa ballerina di Walter Mazzarri era Radu Dragusin, che però è ormai conteso fra Tottenham e Bayern Monaco. Gli inglesi sembravano in pole, ma i bavaresi si sono presentati ad un passo dalla chiusura dell'affare.