Corsera - Poco turnover per staccare tutti: il piano Spalletti

Napoli, poco turnover per staccare tutti. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera nella giornata della sfida alla Dacia Arena contro l'Udinese: "Il Napoli non molla la valigia, a Udine stasera la seconda di tre trasferte in una settimana.

La stanchezza può essere fisiologica, il morale tiene grazie anche all’iniezione di adrenalina della rimonta europea sul campo del Leicester. Spalletti dosa forze ed energie ma nell’ottica della continuità dei risultati (punteggio pieno in campionato) non «gioca» troppo con il turnover" si legge.