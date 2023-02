Cronache di Napoli - Mai vista in Serie A una squadra come il Napoli: un dato lo certifica

"In Serie A mai vista una squadra come il Napoli", titola stamane in taglio basso Cronache di Napoli.

"In Serie A mai vista una squadra come il Napoli", titola stamane in taglio basso Cronache di Napoli. Azzurri primi in classifica con 15 punti di vantaggio sulla seconda alla ventiduesima giornata: non c'era mai stato, nell'era dei tre punti, un distacco così ampio. Ci sono però anche cattive notizie per Spalletti: Raspadori si ferma in allenamento, ma lo stop non dovrebbe essere lungo.