I derby infuocati e quel 7-0 letale al Torino: Gasperini-Mazzarri, un passato burrascoso

Walter Mazzarri ricomincia da Gian Piero Gasperini, un allenatore che ha sfidato spesso in carriera. Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, per l'allenatore di San Vincenzo si tratta di un avversario con cui ha un passato burrascoso fatto di derby di Genova infuocati, polemiche e goleade che hanno fatto male come il 7-0 subito da Walter ai tempi del Torino.