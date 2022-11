Fatto Quotidiano - Clamoroso Juve: Agnelli&C. rischiavano l'arresto

consiglio d'amministrazione bianconero - si legge - temeva nuove richieste cautelari per reiterazione del reato.

TuttoNapoli.net

"Juventus: Agnelli&C. rischiavano l'arresto", titola stamane in apertura Il Fatto Quotidiano. Il consiglio d'amministrazione bianconero - si legge - temeva nuove richieste cautelari per reiterazione del reato.

"Non c'è solo il penale", avverte il quotidiano: per il club anche possibili multe e penalizzazioni in classifica o, nello scenario peggiore, Serie B.