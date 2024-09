Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Europa eccoci"

Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Europa eccoci". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è all'inizio della nuova Champions League che prenderà il via oggi. In campo Milan e Juventus, impegnate rispettivamente contro Liverpool e PSV mentre domani toccherà all'Inter far visita al Manchester City e al Bologna ospitare lo Shakhtar. Chiuderà giovedì l'Atalanta contro l'Arsenal.

Udinese capolista

Il taglio alto è invece dedicato al campionato con l'Udinese che ieri alle 18.30 ha battuto 3-2 in trasferta il Parma conquistando la vetta della classifica. Questo il titolo a riguardo: "Comanda l'Udinese".