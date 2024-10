Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter con Inzaghi: è sotto pressione"

"L'Inter con Inzaghi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al momento che sta attraversando la società nerazzurra. Il tecnico è sotto pressione, tra la bufera ultras e la frecciata del ct Luciano Spalletti in merito all'inchiesta. La squadra e l'allenatore però pensano al campo ed è stato fatto un patto per cercare di prendere il prima possibile la vetta del campionato.