Gazzetta - ADL afflitto per i 50mln della Champions: se li perde, progetto sarà compromesso

Nelle strategie societarie, la Champions per il Napoli è fondamentale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il presidente è afflitto dalla possibilità di fallire per il secondo anno consecutivo la Champions e, soprattutto, è contrariato dall’idea di dover rinunciare ai 50 milioni che garantirebbe la partecipazione alla prima competizione europea per club, tra premi e sponsor. Un’eventualità del genere comprometterebbe il progetto che verrà".