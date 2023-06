Gazzetta - ADL apprezza Galtier: lo ha scelto per due motivi

Galtier-Napoli, ci siamo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i colloqui fra le parti sono stati soddisfacenti

Galtier-Napoli, ci siamo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i colloqui fra le parti sono stati soddisfacenti e al presidente piace l’uomo forte, capace di gestire uno spogliatoio multietnico. E al tempo stesso abituato a vincere, visto che negli ultimi tre anni ha conquistato due volte il titolo di campione di Francia. E se col Psg, in questa stagione, si trattava di una sorta di minimo sindacale, nel 2021 al Lilla non era per nulla scontato, considerato anche che aveva perso Victor Osimhen.