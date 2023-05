Gazzetta - ADL su Italiano, ma è amico di Commisso e non vuole distrarlo

Per la panchina del Napoli, De Laurentiis non tralascia gli emergenti del nostro campionato

Per la panchina del Napoli, De Laurentiis non tralascia gli emergenti del nostro campionato. In particolare Vincenzo Italiano, che gli piace dai tempi di Spezia e il presidente non lo nasconde, ma è anche amico del patron Commisso e dunque non vuol turbare l’ambiente fiorentino alla vigilia di una finale internazionale, quella a Praga di Conference. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.