Gazzetta - Al Napoli manca un vero vice-Kvara: Giuntoli sonda il mercato

In questi giorni, in vista del 2023, Cristiano Giuntoli è molto attento anche al mercato. Ovviamente dovrà tenere presente, per l'estate prossima, chi potrebbe partire e quali sono i buchi nell'organico di Spalletti. Uno già c'è, o ancora c'è, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Un vero e proprio sostituto di Kvaratskhelia, ad esempio, in rosa al momento non c’è, nel senso che Elmas e Raspadori - che si alternano a sinistra quando manca il georgiano - hanno caratteristiche diverse dall’ex Dinamo Batumi".