Gazzetta, appello a Spalletti: "Jorginho non tiri mai più un rigore!". Due azzurri tra i sostituti

Nel match con la Macedonia del Nord, Jorginho ha sbagliato un altro calcio di rigore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel match con la Macedonia del Nord, Jorginho ha sbagliato un altro calcio di rigore. E La Gazzetta dello Sport si lascia ad andare a un appello al c.t. Luciano Spalletti, che nell'immediato post-partita aveva fatto sapere che il rigorista della Nazionale resta l'italo-brasiliano ex azzurro:

"Vox populi dice che ad un certo punto, senza scomodare Francesco De Gregori, è anche da questi particolari che si giudica un giocatore. Sicuramente un rigorista. E sì, la sentenza è senza possibilità di ricorso: perseverare sarebbe diabolico. Jorginho non deve più tirare rigori, almeno in azzurro. Mai più. Insistere sarebbe accanimento, masochismo: i due termini più usati, nei commenti post Italia-Macedonia".

Tra i candidabili per la sostituzione ci sono anche Giacomo Raspadori e Matteo Politano: "Mercoledì i superstiti di una sfida dal dischetto, oltre a Jorginho, erano Berardi, che li tira abitualmente e molto bene con il Sassuolo e Raspadori, che in neroverde li lasciava a lui, ma in Primavera aveva un’ottima media. Candidabili anche Dimarco, che nell’Inter fa la fila dietro due infallibili come Calhanoglu e Lautaro, ma nelle varie giovanili azzurre era lo specialista e all’Europeo under 19 del 2016 trascinò la squadra in finale segnandone tre; e pure Politano ha un’ottima media".