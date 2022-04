Gazzetta - Bunker si è sgretolato: il Napoli ha perso il podio della difesa meno battuta

Il bunker allestito da Luciano Spalletti per dare fondamenta solide alla squadra azzurra si è sgretolato

Il bunker allestito da Luciano Spalletti per dare fondamenta solide alla squadra azzurra si è sgretolato. Domenica, nella rincorsa risultata poi vana alla vetta della classifica, il Napoli ha perso un primato custodito come proprio marchio di fabbrica in questa stagione di A. I tre gol incassati contro la Fiorentina hanno tolto alla formazione di Spalletti il primo posto nella graduatoria delle reti al passivo. Lì adesso svetta l’Inter, a quota 24. Il Napoli ne somma 26. E i conti sulla superdifesa non tornano più, come del resto quelli per risalire sul piano più alto della classifica di A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.