Gazzetta - Chi affiancherà Lautaro e sostituirà De Vrij? Gli ultimi dubbi di Inzaghi

Il dubbio sarà sciolto soltanto a poche ore dal via della gara, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alle scelte in attacco di Simone Inzaghi: "Correa e Dzeko sono ancora in corsa per un posto accanto a Lautaro nell’attacco nerazzurro che dovrà dare l’assalto alla miglior difesa del campionato. Dzeko è stato la certezza dell’ultimo periodo, ma il problema muscolare che lo ha escluso dagli impegni della sua Bosnia non gli ha permesso di allenarsi al meglio durante la sosta e soltanto giovedì si è allenato col gruppo. Allora resta avanti Correa nel ballottaggio. Dietro, Ranocchia resta favorito per sostituire De Vrij".