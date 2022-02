Gazzetta - Coi 'fantastici tre' il Napoli ha fatto più punti dell'Inter

Torna il Napoli dei sogni scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e il riferimento è a Koulibaly, Anguissa e Osimhen che, quando in campo, insieme, a inizio stagione, avevano permesso al Napoli di conquistare anche più punti dell'Inter. Il quotidiano scrive: "Non è solo una suggestione ma quasi una osservazione statistica. La squadra di Luciano Spalletti che in avvio di campionato aveva incantato tutti per gioco e risultati partiva da una spina dorsale chiara e identificabile. Con Kalidou Koulibaly leader difensivo, la sorpresa Frank Anguissa a creare un centro di gravità permanente in mezzo al campo e Victor Osimhen finalizzatore ideale della mole di gioco costruita dagli spallettiani".