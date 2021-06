Gazzetta e la scelta del Napoli su Lobotka: "Invendibile più che incedibile"

Il Napoli non ha intenzione di lasciare andare via in prestito Stanislav Lobotka. Lo chiarisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega i piani del club per il centrocampista ex Celta Vigo.

"Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli sul giocatore, ma in un mercato senza soldi e con l’investimento notevole del gennaio 2020, ecco che il centrocampista più che incedibile diventa invendibile, senza una minus valenza che con questi chiari di luna nessuno può permettersi" si legge sulla rosea..