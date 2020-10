Gazzetta - È stato Gattuso a convincere ADL a sborsare 70 mln per Osimhen

Gattuso e la forte volontà di acquistare Victor Osimhen. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ritrona alla scorsa estate ed all'insistenza del tecnico sull'acquisto dell'attaccante: "Dopo i primi 45 minuti di Parma, alla prima giornata, Gattuso non ha più rinunciato a Osimhen, imprendibile nelle sue ripartenze e abile nel concludere verso la porta avversaria. È lui l’uomo in più, il giocatore che da solo è in grado di spaccare le partite e di determinarne il risultato. Gattuso si è imposto a De Laurentiis e Giuntoli, fino a convincerli a investire 70 milioni di euro per ingaggiarlo".