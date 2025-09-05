Gazzetta elogia ADL: "Ha studiato il calcio con le dispense di Coverciano e ora è un modello"
Aurelio De Laurentiis è riuscito a creare un modello con il suo Napoli, nonostante sia partito da zero. E così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo elogia così: "Alla sua vena un po' folle e anche sufficientemente visionaria, alla capacità di guardare dove altri non riescono a sistemare il naso e realizzare un modello virtuoso -scandito da quella sequela di bilanci certificati in positivo che andrebbe preso come riferimento.
De Laurentiis é, calcisticamente, un self made man che ha studiato» (facendosi inviare le dispense da Coverciano), che ha «rivoluzionato» (maglie con il doppio sponsor: panchina libera per tutti gli uomini in organico) e che ha chiaramente anche sbagliato".
