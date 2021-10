Gazzetta esalta Spalletti: "Sta facendo crescere l'ambiente, evita polemiche e vittimismi arbitrali"

Elogio de La Gazzetta dello Sport a Luciano Spalletti per come, in conferenza stampa, ieri, prima della gara col Bologna, ha risposto alle domande sul rosso di Massa all'Olimpico: "Mastro Spalletti è sempre attento a far crescere la squadra e tutto l’ambiente. Ed evita polemiche arbitrali o facili vittimismi, smontando con i ragionamenti".

Spalletti aveva detto: "Io riesco a parlare con tutti, pure col quarto uomo nell'ultima partita. Ad inizio stagione ho detto che lamentarsi è da sfigati, così anche per le decisioni degli arbitri per le decisioni che possono sembrarci sfavorevoli. Ogni evento dobbiamo trasformarlo in uno stimolo, io non sono stato né ironico né irrispettoso, ma quello reale, ma se il mio modo di parlare ha fatto apparire così forse devo stare più attento. E' un infortunio, la prossima volta sarò più chiaro, ma pensavo di esserlo stato, l'ho pure chiamato per applaudirlo, non sono andato via con ironia, ma l'ha interpretata così ma ci atteniamo".