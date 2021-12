Gazzetta - Finora Insigne non aveva mai pensato di lasciare il Napoli

Fino a questo momento Lorenzo Insigne non aveva mai preso in considerazione la possibilità di lasciare gli azzurri, ma mai avrebbe pensato di ricevere una proposta come quella canadese. Il Toronto si aspetta una risposta entro il 5 di gennaio, mentre lui vorrebbe rimandare la decisione a fine stagione. In queste ore il club azzurro è alla finestra, e il tempo della riflessione non è ancora finito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.