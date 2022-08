Gazzetta - Forse Spalletti ha ragione: ci si può innamorare di questo Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport commenta così la prova del Napoli: "Forse è come dice Spalletti: la gente potrebbe innamorarsi di questo Napoli. Se continua così il gioco è fatto. D’accordo, non ci sarà sempre un Verona così indifeso, il calcio d’agosto può illudere, la strada è lunga, ma l’impressione regalata da questo 5-2 al pronti-via è un avviso al campionato: il Napoli c’è, equilibrato, compatto, scaltro, potente, con fasce d’attacco che sanno essere devastanti, Osimhen che può soltanto crescere e Lobotka sempre più padrone del gioco. Lozano e il nuovo Kvaratskhelia sono stati la chiave per scardinare un Verona chiuso dietro".