Gazzetta - Garcia rischia di essere esonerato per lo stesso motivo di Ancelotti

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se non arriverà una svolta sui risultati anche la posizione di Garcia diventa a rischio. Ancelotti pagò con l’esonero perché il presidente temeva di perdere la qualificazione alla futura Champions, cosa che poi avvenne con Gattuso nonostante la Coppa Italia vinta. Magari la storia non si ripete, ma ora il tempo per Garcia diventa limitato perché ci sono quattro partite prima della sosta di ottobre per le nazionali. E nelle tre gare contro Udinese, Lecce e Fiorentina il Napoli deve recuperare posizioni in classifica.