Gazzetta, Garlando sul Milan: "Ha calendario più morbido del Napoli ma rosa meno attrezzata"

Luigi Garlando tra le prime firme de La Gazzetta dello Sport e in generale del calcio italiano, ha scritto un fondo sull’ascesa del Milan: “Il gioco è il primo asso in mano a Pioli per sbancare il grande sogno. Poi ne ha altri tre: un futuro senza fatiche in Europa; un calendario più morbido di quello del Napoli, unico scoglio grosso sulla strada dei rossoneri; l’entusiasmo di un ambiente empatico che crescerà ulteriormente bivaccando in vetta.

La carta debole, il due di picche, è una rosa meno attrezzata di alternative rispetto a Inter e Napoli e la conseguente paura che penderà come la spada di Damocle: perdere un pezzo grosso come Leao, Theo o Tonali, difficilmente sostituibili”.