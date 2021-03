Gazzetta - Gattuso ha un vantaggio rispetto a Milan, Juve e Roma: spunta indizio tattico

Il Napoli si avvicina al super tris di incontri con Milan, Juventus e Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non potrà sbagliare, il Napoli. Trattandosi di scontri diretti, una sconfitta potrebbe aumentarne il distacco dal quarto posto. P er una volta, però, Gattuso potrà contare sul fatto che Milan, Juve e Roma giocano in Europa in questa settimana, e dunque avranno nelle gambe una partita in più rispetto al suo Napoli. Servono gol pesanti, allora. Ed è ipotizzabile che negli scontri diretti l’allenatore opti per una tattica conservativa".