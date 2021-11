Gazzetta ignora i problemi muscolari: "Forse Insigne avrebbe voluto partire titolare"

Lorenzo Insigne avrebbe voluto giocare titolare la sfida con la Salernitana secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport. Così scrive sull'argomento la rosea oggi in edicola: "Per la prima volta la squadra ha giocato senza Osimhen e Insigne, entrambi bloccati da motivi fisici. Anche se forse il capitano avrebbe voluto partire titolare. Ma Spalletti ancora una volta ha mostrato di avere il polso della situazione e di saper condurre il gruppo con autorevolezza, che non è solo autorità.