Gazzetta - Il diritto di riscatto per Simeone si trasforma in obbligo al verificarsi di due condizioni

Diritto che diventa obbligo se il Napoli si qualificherà per la Champions, e se Giovanni avrà un certo numero di presenze e gol.

Giovanni Simeone ed il Napoli: una storia destinata a proseguire. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto per l'attaccante: "Una parola che ha più significati per Giovanni. Perché il suo è un riscatto per chi pensava non fosse un centravanti all’altezza di giocare in un grande club. Ma nel riscatto dal prestito del Verona c’è il suo futuro.