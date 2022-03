Gazzetta - Il Milan se ne va, ma il Napoli tiene botta e sfilaccia il gruppo di testa

Sebastiano Vernazza ha analizzato sulla La Gazzetta dello Sport la lotta al vertice, con particolare riferimento al successo del Milan di ieri

Sebastiano Vernazza ha analizzato sulla La Gazzetta dello Sport la lotta al vertice, con particolare riferimento al successo del Milan di ieri: "Più tre sul Napoli, più sei sull’Inter seppure con il solito asterisco della partita fantasma che i nerazzurri devono recuperare. La capolista non se ne va, perché il Napoli tiene botta, ma tira il gruppetto di testa e lo sfilaccia. Il Milan vince a Cagliari con una bellissima rete di Bennacer e manda alla concorrenza un messaggio di accresciuta maturità e consapevolezza. Non è come l’anno scorso, nella passata stagione una gara del genere – complicata a suo modo – il Milan l’avrebbe forse pareggiata".