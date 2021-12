Gazzetta: "Il Napoli batte il Milan e consegna all’Inter due terzi dello scudetto"

Fabio Licari ha commentato su La Gazzetta dello Sport la corsa al vertice: “Il Napoli che batte il Milan consegna all’Inter due terzi dello scudetto. La storia è lunga, il campionato uno dei più combattuti e avvincenti degli ultimi tempi, ma è innegabile che l’Inter stia meritando il primato e continuando così allungherà su rivali che si fanno male tra loro. Nessuno ha la stessa facilità di gioco che fa sembrare tutto semplice, la solidità, la continuità. Sembra la Juve dei nove scudetti di fila, quella che entrava in campo quasi sempre in vantaggio psicologico.

Napoli e Milan, al contrario, sono in fase discendente. Il Milan fatica maledettamente e non può pensare di recuperare sempre all’ultimo: c’era riuscito con l’Udinese, ma il Napoli s’è compattato e ha chiuso gli spazi a rivali con poche idee e scarso peso offensivo. Il Milan brillante e leggero non si vede da tempo”.